中指插洞拔不出來痛到狂哭 女童「連人帶椅」送醫脫困

2歲女童手指卡椅洞內拔不出來，連人帶椅送醫脫困。（圖：消防局提供）

苗栗縣頭份市一名2歲女童和長輩前往社區發展協會參加活動，不料女童在把玩椅子時，把右手中指塞入折疊塑膠椅的透氣孔內拔不出來。女童痛得狂哭，最後將女童連椅子一併送往醫院處理。消防局派人到醫院，最後以破壞剪拆剪椅墊，才協助女童手指脫困。

女童手指卡椅洞痛得大哭，消防員剪開椅洞才協助女童脫困。（圖：消防局提供）

苗栗縣消防局昨天（21日）中午接獲報案，指稱頭份市南田路有一名女童手指遭夾，無法脫困，請求消防救護，派遣頭份分隊人車前往。消防人員抵達，現場是社區發展協會，一名2歲女童的右手中指，塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，無法抽出，女童也因疼痛而嚎啕大哭。

救護人員與家屬溝通後決定先送醫院，同步派遣勤務車攜帶破壞器材前往協助，經消防人員利用破壞剪，小心翼翼地把座墊一塊塊拆剪後，助女童手指順利抽離，女童手指紅腫，經治療後已無大礙。

消防局提醒，若發生手指、肢體夾困情形，切勿因緊張而強行拉扯，以免造成二度傷害。正確作法應第一時間撥打119請求專業救援，由消防人員到場評估，視情況使用破壞器材脫困或立即送醫處置，確保患者安全並降低傷害風險。（彭清仁報導）