中捷七線齊發 捷工局鬧人力荒

台中市政府捷運工程局成立屆滿一年，但現有人力與最終編制員額仍有巨大落差，且預計要到民國116年才能全數補齊。

台中市政府捷運工程局成立至今已屆滿周年，市長盧秀燕對外喊出捷運「七線齊發」壯志，但市議員陳俞融11日質疑，捷運局現有人力與最終編制員額存在巨大落差，專業人力缺口高達4成，質疑僅靠93名「先行部隊」支撐龐大的行政與工程壓力，簡直是「小馬拉大車」。台中捷運工程局表示，人力配置配合各階段實際需求調整。

根據市府資料顯示，捷運工程局核定編制員額為158名，但人力進用卻採取「分3年」的慢速模式，截至民國114年底實際在職僅93人，人力到位率僅約59％，預計要到116年才能全數補齊。

陳俞融指出，目前捷運藍線機電標已正式開工，進入實質建設階段，而其餘如綠線延伸、機場捷運（橘線）、屯區捷運（紫線）及紅線等，仍處於可行性研究或綜合規畫的關鍵期。在多條路線並進、工作量暴增的狀況下，卻僅有不到6成的人力在運作。

陳俞融進一步從產業環境分析，當前全國面臨嚴重的土木、建築與機電人才荒。儘管公務體系為了留才，針對重大交通工程機關提供職務加給，但在民間營造與科技產業動輒高薪、高獎金搶人的夾擊下，公務員的吸引力已大幅下降。

她更憂心地表示，隨著各線工程量體擴大，基層專業人員若持續處於超額工作、高壓且相對低薪的環境，難保不會引發一波「離職潮」。此外，目前捷運局內部仍有部分代理主管職位尚未補實，這顯示高階工程管理人才的招聘更是難上加難。

針對議員質疑，台中市捷運工程局回應，捷運工程依據規畫、設計、發包及施工等不同階段，所需的專業人力配置本就不同。目前依各路線「實際推動進度」分階段進用人力，以符合工程管理實務。

捷工局表示，目前各項捷運路線皆依計畫穩健推動中，並透過專案管理（PCM）、顧問團隊及監造機制，多管齊下確保工程品質與進度。市府也將持續檢討人力進用時程與留才措施，以配合捷運建設量能逐步到位。

陳俞融仍要求市府應縮短人員進用時程，提前補齊缺額，並研議更具彈性的獎勵機制，留住具實務經驗的機電與土木專才，才能真正為台中市民打造優質的捷運工程。