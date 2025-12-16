中捷全台首發！推出五月天「雞腿管家」限量明信片與五球套色集章活動

持五月天限量明信片完成集章，可享合作店家優惠。

台中捷運攜手天團五月天寵粉無極限！繼「主題車站與彩繪列車」掀起粉絲打卡熱潮後，今（16）日起再送上第2波驚喜，五月天首次與中捷合作推出「雞腿管家」限量紀念明信片與五球套色集章活動，歡迎大家前來打卡同樂，一起解鎖隱藏彩蛋。

台中捷運公司表示，為鼓勵粉絲搭乘捷運沿線探訪，五月天首次與中捷共同推出「雞腿管家」限量紀念明信片，自（16）日起，旅客只要於高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站任一站出示當日搭乘證明（電子票證、信用卡或手機支付乘車紀錄畫面），即可獲得限量版明信片1張；若購買中捷旅遊票更可1次獲得2張，數量有限、送完為止。此外，粉絲持明信片至上述4站完成專屬套印，即可拼出五月天表情球圖案，完成集章後還能至中捷合作店家享優惠，打造獨一無二的紀念。

另外，充滿五月天布置的車站松竹站、高鐵台中站及文心崇德站也同步加入最具氛圍的隱藏彩蛋。當列車進站時，熟悉的五月天經典歌曲〈第二人生〉旋律隨即響起，讓原本平凡的通勤時光瞬間變成有意義的旅程。

中捷公司總經理朱來順表示，台中捷運限量五月天「雞腿管家」明信片&五球套色集章活動全攻略將公告於官網活動訊息中，歡迎歌迷及旅客一起搭中捷拍照打卡、聽歌集章，感受收藏五月天獨一無二的回憶。