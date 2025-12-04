中捷合作 霹靂商品豐樂公園站開賣

中捷公司引進霹靂周邊商品，成為中部霹靂商品唯一據點。（中捷提供）

記者楊文琳∕台中報導

台中捷運與霹靂布袋戲跨界合作再突破，自豐樂公園站成功打造為全台首座「霹靂布袋戲主題車站」後；中捷公司再引進霹靂周邊商品，成為中部霹靂商品唯一據點，即日起在豐樂公園站開賣，粉絲可就近入手素還真、一頁書、葉小釵等傳奇英雄，把經典角色帶回家。

台中捷運豐樂公園站從站體外牆、收費閘門到月台門等都融入霹靂布袋戲經典角色設計，並展示布袋戲文化精髓，成為粉絲朝聖打卡的熱門景點，也吸引國內外旅客造訪，更是學校申請參訪的特色車站。

為深化文化推廣並服務廣大布袋戲粉絲，中捷進一步在豐樂公園站販售霹靂布袋戲周邊商品，包括Ｑ版造型手偶、Ｑ萌小公仔組、多功能證件卡套等，都是粉絲最期待的人氣品項，非常適合通勤族與學生族日常使用，兼具收藏與實用性。

為回饋粉絲支持，中捷公司推出限時抽獎活動，即日起至明年一月三十一日凡購買霹靂商品不限金額即可獲得摸彩券一張，獎項包含霹靂限定Ｑ版小公仔組、素還真手偶、一頁書手偶與中捷周邊商品。