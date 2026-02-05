中捷啟動春節疏運計畫 機動派發加班車
春節連假即將到來，為因應返鄉與出遊人潮，台中捷運公司自2月14日起啟動春節疏運計畫，於假期期間提供穩定順暢的運輸服務。此外，2026中台灣燈會將於2月15日熱鬧登場，歡迎市民與旅客搭捷運轉乘接駁車或公車前往會場，安心乘車、開心賞燈。
中捷公司說明，春節連假期間將依據旅運需求規劃班距，假期首日2月14日及2月18日（初二）起至2月22日（初六）止採假日班距，10時至20時班距約8分鐘，23時前其餘時段班距10分鐘；2月15日（小年夜）至2月17日（初一），則全日維持10分鐘班距運行。中捷也將視實際人潮狀況，機動派發加班車協助疏運，確保旅客乘車品質。
春節期間走春最佳去處莫過於中央公園的中台灣燈會，今年以「幸福蜜馬台中MOOMIN ON！」為主題，自2月15日展出至3月3日（2月16日除夕休展），除規劃7大展區及特色市集，開幕及閉幕晚會還有表演團體盛大演出，邀請民眾一同感受年節熱鬧氣氛。
中捷公司說表示，為便利民眾前往燈會會場，燈會期間每逢假日，市府在捷運市政府站、松竹站設置免費接駁車直達會場，往會場發車時間為16時30分至21時30分，回程為17時30分至22時30分，班距約15至20分鐘一班，坐滿即發車。另外，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站也有多線公車行經會場，歡迎民眾多加利用。
除便捷的交通服務外，台中捷運打造「姆明一族（The Moomins）彩繪列車」，讓旅客一上車就能沉浸在溫馨可愛的節慶氣氛中。只要下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能即時掌握彩繪列車的進站時間，讓搭捷運賞燈會不僅便利，還充滿驚喜與樂趣。
中捷公司誠摯邀請市民朋友與遊客，春節期間多加利用捷運返鄉、出遊，不僅省時便利，也能減少交通壅塞。中捷將持續秉持完善疏運與貼心服務的熱忱，陪伴大家輕鬆出行、安心過年，歡樂迎接新的一年。
