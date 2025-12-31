中捷將演唱會經濟轉化為運量

台中捷運成功將軌道運輸結合流行文化，掀起「搭捷運追星」新風潮。台中捷運股份有限公司近期接連攜手饒舌天團頑童MJ116與亞洲天團五月天，透過車站視覺設計、沉浸式互動體驗及旅遊票整合行銷，成功引爆「演唱會經濟」，不僅大幅帶動捷運運量成長，也讓多元支付與旅遊票使用量同步倍增，展現中捷引領智慧交通與城市行銷的亮眼成果。

(見圖)搭捷運追星正夯！



中捷公司指出，活動期間以松竹站為首的重點車站運量表現亮眼，最高成長超過40%，旅遊票更在短短半個月內售出近5,000張，幾乎追平113年全年銷售量，成功將演唱會人流轉化為實質運量，立下軌道經濟與城市行銷結合的新里程碑。

中捷今年首度與頑童MJ116跨界合作，將捷運車站打造為充滿潮流感的「老鄉進城路」。在重點車站設置Q版人形立牌、月台門貼、車站廣播與互動螢幕等行銷元素，吸引大量年輕族群進站拍照打卡。11月1日，頑童更親自搭乘捷運前往松竹站舉辦快閃演唱會，粉絲隨直播一路追星，松竹站當日運量達4,187人次，創下114年度該站單日最高紀錄，較同年度假日平均運量成長43%，顯示流行音樂文化對大眾運輸的強大吸引力。

緊接登場的五月天聯名行銷規模再升級。中捷公司說明，捷運松竹站外牆換上巨幅主視覺帆布，頂樓設置巨型「菜頭粿」與喵星人氣模，迅速成為社群平台熱議的打卡新地標；站內從閘門、階梯到旅客詢問處全面融入五月天元素，並推出彩繪列車，讓旅客一上車就彷彿走進五月天的音樂世界。更特別的是，列車進站時播放經典歌曲〈第二人生〉，為通勤與追星行程增添滿滿儀式感；而市政府站公共藝術「伏流音場」也化身為「五月天時光機」，透過指向性喇叭播放歷年金曲，讓旅客在聲音流動中重溫青春記憶。

此外，中捷同步推出專屬明信片集章活動，結合旅遊票銷售，掀起歌迷「大地遊戲」式的搭捷運集章熱潮。根據中捷統計，自12月16日活動啟動後，全線總運量較去年同期成長12.4%，四個活動車站平均運量成長19.9%，其中松竹站成長幅度高達26.4%。旅遊票銷售表現同樣亮眼，目前已售出近5,000張，持續朝年度新高邁進。