中捷崇德豐原線推進可行性研究 提升北台中公共運輸

台中市政府捷運工程局成立後，隨即啟動捷運「崇德豐原線」（中捷紅線）可行性研究，目標打造從市區一路延伸至豐原的捷運路線，並與既有綠線、規劃中的橘線共同構成台中新一代公共運輸骨幹，市府表示，該線未來將有助改善交通壅塞，提升北台中公共運輸服務，並促進區域均衡發展。

捷運工程局指出，紅線初步規劃採全線高架設計，原規劃路線長度約 11.8 公里、設 9 座車站，自崇德路與三民路口起，沿崇德路、承德路、豐原大道一段及中正路延伸至豐原大道與中正路交會附近，為加強與台鐵系統銜接並擴大豐原地區服務，市府將「豐科軸線延伸至台鐵豐原站」納入研究範圍，因此新增 2 座車站，總長度增至 15.42 公里、車站數量提升至 11 座。

廣告 廣告

預期在民國 140 年，紅線主線段 500 公尺服務半徑內活動人口可達 22 萬人，尖峰時段規畫班距為 2.5 分鐘，每小時最大運能約 6,720 人次，可有效串聯市區至豐原的主要通勤走廊。

捷運工程局長蘇瑞文表示，紅線將行經北區、北屯、潭子、神岡、豐原等行政區，沿線涵蓋一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心及台鐵豐原站等重要節點，也通過多個重劃區，可滿足觀光、通勤及通學需求，並帶動沿線區域發展。

路網銜接方面，紅線未來將在南側與中捷綠線轉乘，在北側接軌台鐵豐原站，整合軌道運輸量能；並可與機場捷運線（橘線）及未來的豐科軸線轉乘，有助紓解道路交通負荷，強化整體公共運輸效能。

蘇瑞文說明，崇德豐原線自今年 4 月 21 日啟動規劃，目前已完成期中報告，並於 10 月 9 日完成審查，顧問公司依建議修正內容後，捷工局正進行續審，預計明年第三季完成期末報告並送中央審議。另外，市府將於 12 月舉行地方說明會，向民眾說明最新進度、後續時程及延伸豐原車站方案，並綜合用地、工程、效益與都市發展等因素，研擬最合宜的路線規畫。