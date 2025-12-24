中捷崇德豐原線說明會接力登場 市府蒐集民意優化捷運規劃

台中市政府持續推動捷運路網建設，為加強與地方溝通並蒐集民意，市政府捷運工程局於12月22日及23日，分別在豐原區與北屯區舉辦「台中都會區大眾捷運系統崇德豐原線（紅線）可行性研究」地方說明會，向民眾說明最新研究成果與規劃方向，討論包括延伸豐原段方案、增加站位、機廠選址、延伸后里可行性、轉乘規劃、工程技術及市區地下化等相關事項。

捷工局說明，崇德豐原線串聯北區、北屯、潭子及豐原等人口密集區域，並與捷運綠線、橘線、豐科軸線及台鐵系統銜接，提升轉乘便利性，依目前可行性研究成果，規劃路線全長約15.42公里，設置11座車站及1座五級機廠，期望打造「半小時軌道生活圈」。

捷工局指出，說明會中民眾關切議題多元，包含豐原端是否延伸、車站數量增設、機廠選址、延伸后里可行性、轉乘動線安排，以及工程技術與市區地下化等相關問題，市府透過現場說明與交流，廣泛蒐集地方意見，作為後續規劃的重要參考。

推動進度方面，捷工局表示，崇德豐原線已於今年4月啟動可行性研究，並於12月完成期中報告審查，目標於明年完成研究並提報中央審議，待中央核定後，將接續辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等程序，並視實際條件同步推動，以縮短整體建設期程。

針對紅線銜接台鐵豐原站的市區路段規劃，捷工局指出，目前提出2項高架方案及1項地下化方案，並於說明會中向地方說明各方案在服務範圍、工程型式、施工影響與用地條件等差異。相關方案仍須在後續階段進一步評估，並納入民眾意見，最終路線將以中央核定結果為依據。

捷工局進一步表示，依目標年（民國140年）推估，紅線車站周邊500公尺範圍內可服務活動人口約22萬人，全日運量約10萬8千人次，尖峰小時運量約1萬6千人次，未來完工後可分擔市區與豐原間通勤需求，改善尖峰時段交通壅塞，並帶動沿線商圈與生活機能發展。

捷工局強調，市府高度重視民眾參與與意見表達，說明會簡報資料、會議紀錄及意見處理情形，將於會後公告於捷工局官網。未能到場的市民，也可於期限前以書面、傳真或電子郵件方式提出建議。