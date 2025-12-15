中捷延伸彰化段都計案明年重新公展影響中市進度？ 捷工局:目前不會

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線延伸案正進行綜合規劃期末報告的審查，現竟傳出彰化市東區擴大都市計畫案明年初重新再辦一次公開展覽，讓台中市民感到擔憂會影響中捷綠線延伸台中市部分的進度；中市捷運工程局表示，綜合規劃的期末審查預計明年第一季送交通部審查，跟彰化縣的都市計畫案並行處理，目前不會影響太多，但彰化需在交通部完成綜合規劃審查後送行政院前完成，若還是未完成，就會影響，捷工局就要評估進度問題。

中捷綠線延伸規劃為往北延伸二站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里，往南到彰化共6站，長7.457公里，台中市有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是走中山路有四站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

廣告 廣告

中捷綠線的延伸案，捷工局已完成綜規期末報告審查，明年第一季提送交通部審查，但是彰化的彰東都市計劃尚未交給內政部，近日更傳出彰化東區擴大都市計畫案明年初重新再辦一次公開展覽，嚇壞了台中市民，擔心重新公展會不會影響台中市的進度。

捷工局表示，中捷綠線延伸綜合規劃的期末報告審查已完成，正在進行整理中，預計明年第一季送交通部審查，而彰化彰東都市計劃案的公展是都市計畫程序之一，跟綜規期末報告審核是同步，目前進度不會差太多。

捷工局表示，因為綜規提交給交通部審查，會有一段時間，彰化縣只要在交通部完成審查後交給行政院前完成即可，但若無法完成，捷工局需要進行評估因兩縣市進度有落差對工程的影響。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中班導公告「全班0人報名畢旅返校上課」引熱議 網分享更開心方案

LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？

4款嬰幼兒食品又被檢出含超標重金屬鉛鎘 齒妍堂海苔酥鎘超標近20倍

外送專法立法倒數 全總批平台藉「漲價、掉單」名義施壓

