中捷延伸海線 市府規劃增橘延線以輕軌串連清水

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市政府規劃的捷運橘線從市區到台中機場，卻未納入海線地區；在地方爭取下，台中議長張清照今天表示，市府將增加「橘延線」，以輕軌方式從機場延伸到清水地區。

市府進行「橘延線」可行性研究報告，並於今天在清水區公所舉行說明會；市府捷工局說明，橘線延伸線初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段。

張清照在會中指出，台中除了已通車「捷運綠線」，目前規劃興建的兩條捷運「藍線」與「橘線」，距離清水區都只剩「一小步」，尤其橘線更接近清水區僅差數公里；他認為市府規劃交通路網應更全面性，甚至該多照顧偏遠地區，才能夠帶動各區均衡發展。

經市府重新評估後，延伸線以輕軌方式，從機場延伸至台鐵清水站、港區藝術中心、台中海洋館與梧棲觀光漁港及台中港旅客服務中心，並與捷運藍線串連。

部分民眾反映，捷運橘線到清水應採取整體規劃、分年施工，不應以延伸線方式規劃，更反對以輕軌方式銜接。

也有民眾說，捷運之間串接相當重要，尤其出入機場者多數有很多行李，橘線與藍線如何串連，要更慎重面對。

還有民眾認為，捷運開闢應盡量使用公地，避免強徵民眾土地，剝奪民眾權利；另外，捷運工程動輒長達十餘年，進度應加速。（編輯：陳仁華）1150115