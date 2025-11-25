中捷延伸綁彰化 最快年底送審

台中市議員賴順仁25日指出，因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案，造成台中捷運綠線延伸大坑、彰化案陷入僵局。（陳淑娥攝）

台中捷運綠線延伸大坑、彰化案是中彰投生活圈居民企盼逾10年的重大建設，市議員賴順仁25日指出，近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案，導致綠線延伸案陷入僵局，要求市府給出明確時程，務必讓條件單純的大坑延伸段優先動工。捷工局指出，綜合規畫預計年底或明年1月送中央審議，盡速爭取行政院核定。

賴順仁指出，綠線延伸大坑段長度僅2.49公里，建設條件單純，將紓解大坑風景區假日車潮。但目前整體計畫卻被「綁定」在爭議不斷、審議緩慢的彰化延伸段上，綠線延伸案要等「彰化市東區擴大都市計畫」過關才能動，痛斥有夠荒謬，台中捷運的命運不能被迫「陪榜」。

賴順仁強調，捷運建設不能變成無止盡的等待，若彰化段用地遲遲無法交付，大坑段是否真的能獨立動工？要求市府正視採購與工程介面問題，提出具體「脫鉤策略」，若彰化都市計畫無解，大坑段就必須先行，絕不能讓兩段工程互相綁死。

捷工局長蘇瑞文指出，綜合規畫預計年底至明年1月提報交通部審查，盡速爭取行政院核定，坦言「彰化市東區擴大都市計畫」確實會耽誤到綠線延伸案推進，彰化縣府表示積極辦理中。

捷工局總工程司黃國書說明，大坑、彰化延伸段能否拆案，待綜合規畫送中央審議後，再視交通部是否進一步指示而定。

捷工局表示，考量綠線延伸大坑、彰化兩段加總較具規模經濟與效益，倘採分段推動，恐使未來機電標難以招標，主張採取「一次核定，分階段施工」策略，加速推動計畫前進，以符合市民及彰化縣民殷切期盼。