中捷引領智慧交通再升級市府預計明年新增32座閘門多元支付

台中市議員吳瓊華肯定台中捷運日前正式啟用 Apple Pay「快速交通卡」 服務，成為全台首座支援此功能的捷運系統，展現台中在智慧交通發展上的領先地位。她表示，這項創新服務讓「你的 iPhone 和 Apple Watch 就是你的中捷車票」，民眾搭乘捷運可享受真正免解鎖、免驗證的「秒通關」體驗，兼具效率與便利，讓市民更貼近智慧交通生活。

然而，吳瓊華也提到（見圖），在最新完成的捷運進出站通道上，目前僅有一個專屬通道可供 Apple Pay 及信用卡等多元支付方式進站。建議交通局長應思考進一步擴充，「除了在無障礙通道設置多元支付，也應該朝全面化方向努力」，讓每個進出站通道都能支援多元支付，與國際大城市的軌道交通系統看齊。

對此，交通局長葉昭甫回應表示，台中捷運成為全台第一個支援 Apple Pay「快速模式」的捷運系統，不僅是台中的榮耀，也突顯台中在智慧交通領域的領先地位。台中市一直積極與優質合作夥伴攜手，從行動支付、台中GO 到此次 Apple Pay 快速模式，一步步推進創新服務，展現強大執行力與速度，未來也將持續推動更多智慧應用，帶動公共運輸使用成長。

台中捷運公司董事長顏邦傑也回應，目前台中捷運確實僅有一個專屬通道支援 Apple Pay 及信用卡支付，針對議員關切的多元支付全面化議題，捷運公司已著手規劃，預計於明年（115年底）將新增32座閘門通道可使用多元支付工具進出站服務，讓民眾與國際旅客都能享有更便捷、順暢的乘車體驗。