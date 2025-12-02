中捷提醒LINE Pay乘車碼 12/3停用

LINE Pay乘車碼停用後，旅客可改用其他支付工具搭乘中捷。

▲LINE Pay乘車碼停用後，旅客可改用其他支付工具搭乘中捷。

使用LINE Pay乘車碼的旅客請注意，因LINE Pay即將開通電子支付服務，進行系統升級與更新，將自明（3）日起停止提供LINE Pay乘車碼相關服務。為了提供旅客多元支付服務，台中捷運公司將同步進行系統優化，待LINE PAY MONEY開通通知，中捷公司將配合新功能上線。

中捷公司表示，LINE Pay即將開通新的電子支付服務「LINE Pay Money」，因應LINE Pay支付方式變更，中捷需同步進行系統更新、整合與測試作業，以確保完成支付服務切換後，可提供旅客更穩定、安全且順暢的行動支付使用環境。因此，LINE Pay乘車碼將自12月3日起停止服務，至於LINE Pay Money何時啟用，中捷將另行公告。

目前台中捷運綠線已提供多元支付工具，在上述系統轉換期間，旅客仍可使用既有電子票證及其他行動支付方式，其中包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay愛金付及TWQR均可掃碼搭車，同樣享有快速、便利的服務。中捷公司後續也將導入更多元且優化的支付選擇，最新資訊將公告於官方網站及社群平台，敬請旅客留意