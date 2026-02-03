中捷攜手消防局辦事故救援應變訓練

中捷公司與消防局特搜大隊共同辦理救援訓練。

▲中捷公司與消防局特搜大隊共同辦理救援訓練。

為提升捷運事故緊急應變與專業搶救能力，台中捷運公司昨（2）日攜手台中市政府消防局特搜大隊，共同辦理「捷運車廂頂升復軌救援訓練」，並邀請捷運沿線各消防大隊派員到場觀摩交流，透過實務操作與經驗分享，深化跨機關合作模式，全面強化捷運事故救援應變能力。

中捷公司指出，此次訓練採雙向交流方式進行，由中捷公司維修處主管向消防局特搜大隊詳細說明捷運車廂結構特性、頂升復軌救援作業流程及相關注意事項，並介紹專用救援器材的功能、操作重點與使用限制，協助救災人員更深入了解捷運系統特性，提升第一線現場判斷與處置效率。

廣告 廣告

同時，消防局特搜大隊也在大隊長帶領下，分享實際交通運輸事故救援經驗，說明常用救援器材於捷運事故中的應用方式，以及救援作業過程中的風險評估重點，使雙方從不同專業角度相互學習交流，建立一致且可行的救援共識。

中捷公司表示，捷運綠線自通車以來，累積運量已於今年1月初突破6,000萬人次，成為市民通勤與日常生活不可或缺的重要運具，因此捷運事故救援應變顯得格外關鍵。透過與消防局特搜大隊的持續交流與合作，不僅能提升人力與救援器材的整合效能，也能強化整體應變量能，確保在突發狀況下迅速、有效應對，持續提供市民安全、可靠且舒適的捷運服務。