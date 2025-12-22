中捷收炸彈威脅！五月天等三大演唱會陸續登場 盧秀燕：全城戒備

五月天12/27開始將在台中連唱六場。相信音樂提供



台北市發生震驚全國的隨機殺人案，更令大家擔憂的是，聖誕、跨年相關節日即將到來，各地都有聖誕、跨年活動、演唱會舉辦，人群聚集場合勢必變多。對此，台中市長盧秀燕今天（12／22）也指出，擔心引起模仿效應，所以全城緊急戒備中，尤其本周末開始，天團五月天在洲際球場舉辦演唱會，之後又有跨年、頑童演唱會等，市府已經加緊部署，提高維安能量。

盧秀燕說，擔心引起模仿效應，台中市全城緊急戒備當中。尤其是從27號這個禮拜六開始，台中市將有三大演唱會，包括五月天，這禮拜六、禮拜天就要登場；接下來的跨年有包括蕭敬騰、告五人的跨年；包括接下來還有頑童演唱會。所以，我們加緊部署、提高維安的能量。

盧秀燕指出，台中市96個據點，包括39個公共的大眾運輸的場站，包括中捷、各大火車站、接駁點等，都提高見警率。另外台中的洲際棒球場舉行的五月天、頑童的演唱會，以及藝文場館、指標性商場，都是我們重點維安的地區。

台中捷運加強戒備。台中市警局提供

盧秀燕強調，為了讓市民以及遊客能夠安心，所以我們這方面會更加強的部署，全城戒備當中。五月天演唱會周六登場，一連六天、接著跨年、接著頑童，三大演唱會，這些少則幾萬人，多則幾十萬人進來，我們會全城戒備；加強見警率；加強警力的部署，讓參加的民眾能夠安心。

另外，盧秀燕指出百貨公司、商場有保全人員，也希望這段時間他們出動。另外我們有常年守望相助隊在區里當中，還有一些則是跨年的守望相助隊，這些也都調撥人力，進入戒備當中。總而言之，這段時間我們絕不鬆懈，提供維安及見警率。

