中捷斷電停擺 4800乘客受影響

台中市交通局長葉昭甫23日說明，台中捷運22日晚間因電力異常導致列車停擺。（馮惠宜攝）

台中捷運22日晚間因電力異常導致全線癱瘓近3小時，影響多達29班次列車、約4800名旅客。中捷短短3天內2度故障引爆民怨，甚至有受困民眾自嘲「是有鬼怪要出任務了嗎？」台中市交通局長葉昭甫23日親上火線說明，除公布初步斷電原因外，也坦言「人為觸發安全機制」是導致修復時間拉長的關鍵因素之一。

中捷20日清晨6時44分曾於文心森林公園站發生列車故障，導致班次延誤，7時32分恢復雙向通車；未料22日晚間7時23分，文華高中站至高鐵台中站區間再度發生斷電事故，造成全線停擺，歷經167分鐘後，直到10時10分才全面復駛。

廣告 廣告

葉昭甫指出，22日晚間事故初步研判為「電力監控設備伺服器異常」，導致第3軌電力跳脫。交通局已要求中捷公司會同原廠法商阿爾斯通及捷運工程局召開專案會議，針對電力紀錄做深度數據研判，以釐清真正肇因，並依檢討結果強化系統穩定度，避免再發生類似事件。

他也坦言，行控中心人員雖然於事故發生後，立即人工介入處理，但部分受困乘客嘗試自行開啟車門，因而觸發無人駕駛系統的安全保護機制而自動執行軌道斷電，導致後續需完成更嚴密的安全重啟與全面檢核，也造成修復時程延長。

對於中捷3天發生2起故障事件，葉昭甫強調，20日的事故與電力無關，僅為列車電池異常所致；中捷承諾受影響乘客可在7天內辦理退費。

他呼籲，民眾搭乘中捷遇到突發狀況時，務必耐心配合廣播與現場人員指引，勿自行操作設備，以免增加風險，交通局將持續督導強化行車安全。