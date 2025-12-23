中捷斷電停擺3小時 交通局長：疑誤動逃生裝置延長修復時間

台中市交通局長葉昭甫說明台中捷運22日晚間因電力異常導致列車停擺，市府因應及受影響人次。（馮惠宜攝）

台中捷運22日晚間再度傳出重大電力異常，導致列車停擺長達近3小時。面對中捷3天2度出包，台中市交通局長葉昭甫稍早表示，已安排與原廠法商阿爾斯通及捷工局共同調查確切原因，他也證實昨晚受影響約29個班次、4800人次，受影響旅客於7天內可提供退費服務。

中捷本月20日06時44分於文心森林公園站發生列車故障致列車延誤約18分鐘，7時32分恢復雙向運轉。未料22日晚間7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站區間突然斷電，致全線癱瘓，直至晚間10時10分才恢復。

葉昭甫說明，晚間7時23分，中捷電力系統出現異常訊號，行控中心於7時24分掌握狀況後立即進行人工介入除錯。但因為部分受困民眾急於離開車廂搬動了緊急逃生裝置，未料觸發列車的「斷電保護機制」，使得修復過程更加耗時。

他也表示，為應對此狀況，捷運公司第一時間引導各列車進站讓民眾下車，並啟動接駁機制，派出6輛接駁車運行於「文華高中站至高鐵台中站」區間，昨晚共影響約29個班次、4800 人次，最終於晚上10時10分恢復全線通車。

葉昭甫也解釋20日早上的異常與電力系統無關，而是「列車電池異常」當時為維持全線營運，捷運公司採救援車推動模式，由另一輛列車將故障車推至高鐵站附近的側軌存放，直到收班後才拉回北屯機廠進行拆解維修。

葉昭甫強調，中捷屬於無人駕駛系統，具備高度自動化的安全機制。一旦民眾任意搬動緊急裝置，系統為確保人員安全會自動執行斷電。在重新供電前，必須經過嚴密的「安全機制重開與檢核」，確認無虞後方可復電。他也呼籲乘客若遇到緊急狀況，請務必聽從車站廣播或現場人員說明，切勿擅自操作，以避免增加維修難度與危險。

而針對昨晚的電力異常，交通局已要求捷運公司與原廠（法商阿爾斯通）及捷運工程局共同研判相關數據，釐清支架系統後端產生電力異常訊號的確切原因。

此外，針對近期社會公共安全疑慮，市府自上周起已要求捷運警察與保全人員增加巡邏頻率，全面加強公共場所的安全維護。

