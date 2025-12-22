中捷斷電癱瘓 近3小時才全線恢復

台中捷運22日晚間再度傳出重大電力異常，導致全線動彈不得。（本報資料照片）

台中捷運螺絲鬆了？繼20日發生列車故障後，22日晚間再度傳出重大電力異常，導致全線動彈不得長達近3小時。由於北捷隨機殺人案引發社會不安，且中捷曾接獲恐攻威脅，有乘客感受列車突然急煞停車嚇得直呼：「以為跟北捷一樣出事了！」

22日晚間7時23分，正值通勤尖峰尾聲，中捷文華高中站至高鐵台中站區間突然斷電，原本疾駛的列車因瞬間失去動力駐留站間。

中捷公司雖緊急搶修，過程中卻發生意外插曲。據悉，部分旅客因受困車廂過於焦急，嘗試手動開啟車門，未料觸發列車的「斷電保護機制」，導致系統修復難度遽增。

廣告 廣告

為排除保護鎖定，中捷工作人員被迫在冷風中緊急登車手動處理，因而延宕搶修進度，局面一度陷入混亂，直到晚間10時10分才恢復全線通車，癱瘓時間長達167分鐘。

中捷說明，昨晚7時23分文華高中站至高鐵台中站區間發生電力異常，全線受影響；7時50分中捷啟動緊急應變機制，安排6輛接駁車疏運；8時50分北屯總站至四維國小站率先恢復局部運轉；9時41分北屯總站至市政府站恢復通車，採分段營運；10時10分故障排除，全線恢復正常營運並逐步調整班距。

「台中捷運太離譜了！」受困的王先生憤怒表示，在現場等了近1小時，卻遲遲不見接駁車蹤影；另有乘客反映夜間氣溫低，所有人被迫在站外吹冷風，其中不乏行動不便的長輩因久候多時身體不適。雖然中捷宣稱啟動6輛接駁車疏運，但面對大量通勤人潮顯然杯水車薪，現場抱怨聲四起。

短短3天之內，中捷連續發生第2起重大事故。文心森林公園站20日清晨才發生列車故障，導致水安宮至大慶站採單線雙向運轉，未料昨電力系統再度出包中斷。

面對頻繁出包，中捷表示相關區段已恢復供電，正連夜徹查電力異常確切原因，並強調受影響旅客可在7天內辦理退費。