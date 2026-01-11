中捷旅客滿意度 逾95%

台中捷運服務表現再寫新頁！台中捷運綠線通車5年多來，服務品質持續升級，根據中捷公司最新調查，114年旅客整體滿意度達95.6%，不僅再創通車以來新高，也連續多年穩定成長；同時，綠線年度運量達1,722萬人次、累積運量突破6,000萬人次，顯示台中捷運已成為市民通勤與日常生活中不可或缺、值得信賴的大眾運輸系統。（見圖）

中捷公司表示，此次旅客滿意度調查於114年9月11日至9月27日間，在捷運沿線各車站進行，針對曾搭乘台中捷運的旅客蒐集意見，在95%信心水準及±2.83%抽樣誤差內，共完成1,200份有效問卷。調查結果顯示，多項服務表現深獲肯定，其中「車站整體清潔」、「車廂整體清潔」及「廁所清潔」滿意度皆達98%以上，反映中捷在營運管理與服務細節上的持續用心。