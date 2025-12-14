中捷松竹站率先化身五月天主題車站 搭配彩繪車廂還有公仔

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離五月天到台中市開演唱會倒數，表達對天團到台中開演唱會的歡迎，中捷公司在重要捷運車站規劃一連串驚喜迎接歌迷；率先登場的是松竹站化身為五月天主題車站，搭配彩繪車廂，而且在車站外，還設了五月天的Q版公仔設置，讓網友開心的表示，根本是五月天粉絲的聖地，必打卡地點。

天團五月天年底將於台中洲際棒球場開唱，中捷公司將中捷松竹站外牆換上巨幅五月天演唱會主視覺帆布，窗貼則以象徵五位團員的五色表情球打造繽紛氛圍，團貓「菜頭粿」化身的喵星人更攀上車站頂樓，巨大可愛的造型氣模吸睛度爆表，夜間在燈光投射下更增添震撼效果。

松竹站的戶外則將設置深受粉絲喜愛的「五月天Q版公仔」，由於實在太可愛了，不但在網路上熱烈討論，吸引大批五迷朝聖拍照，即使一般民眾也覺得太卡哇伊，也忍不住拍照。

中捷公司表示，走進站內還可發現，從玻璃窗貼、牆面、階梯到旅客詢問處、閘門及月台門貼等，到處都呈現滿滿的五月天元素，高鐵台中站、市政府站及文心崇德站的電梯貼、壁貼及樓梯貼也成為熱門打卡點，在社群上引發熱烈討論。

此外，中捷公司與五月天攜手推出彩繪車廂，將演唱會場景延伸至車廂各處，從車門貼、窗貼到手拉環，粉絲一上車就像走進五月天的奇幻舞台，輕鬆拍出彷彿置身演唱會入口的夢幻美照。

中捷公司總經理朱來順表示，此次與五月天合作不僅是車站裝飾，更代表中捷透過創意行銷，將捷運站轉化為展現台中在地魅力的舞台，為演唱會帶來最熱情的暖身，也讓中捷成為城市流行文化的一部分。

