中捷橘線延伸海線再推進 捷工局1/15舉辦地方說明會

台中機場捷運(橘線)延伸海線計畫持續推動，台中市政府完成可行性研究期中成果後，為讓地方充分了解最新規劃內容並蒐集意見，捷運工程局將於1月15日下午2時，在清水區公所3樓禮堂舉辦地方說明會，就路線銜接、車站設置及轉乘規劃等重點進行說明，並開放現場交流，作為後續規劃調整的重要參考。

捷工局表示，橘線延伸海線的可行性研究於去年4月公告招標、6月決標後正式啟動，目前已依期程完成工作執行計畫書，並於去年11月完成期中報告及審查，研究內容涵蓋路線方案、車站設置、運量推估、工程技術、環境影響與財務可行性等面向，同時結合海線地區發展需求與既有公共運輸系統，評估整體交通效益。

依初步規劃，橘線延伸線將分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，全長約16.5公里，規劃設置10座車站及1座五級機廠，路線自台中國際機場出發，行經中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道，延伸至清水、沙鹿及梧棲地區，並與捷運藍線、台鐵清水車站等重要交通節點銜接，服務港區藝術中心、梧棲漁港、台中海洋館等觀光據點，強化海線地區交通動線。

捷工局指出，橘線延伸海線不僅是捷運路網的擴充，更被視為帶動海線地區整體發展的重要建設，市府後續將在專業評估與民意基礎下，持續審慎推動相關規劃作業，透過地方說明會與市民溝通，兼顧交通需求、都市發展及環境永續，逐步完善台中市捷運路網，提升公共運輸服務品質。