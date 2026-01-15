中捷橘線延伸海線採輕軌系統 中市府說明原因

〔記者張軒哲／台中報導〕台中機場捷運橘線延伸海線可行性研究已於去年11月完成期中報告並召開審查會議，台中市捷運工程局今日舉辦地方說明會，首曝延伸線16.5公里從機場延伸至台中港旅客服務中心，以輕軌系統規劃，立委蔡其昌說，市府拿著他在中央爭取的經費，規劃出來的竟是將「捷運」降為「輕軌」，在今天的說明會上，鄉親們的憤怒已說明了一切，不反對其他區域有輕軌規劃，但海線人民盼了這麼久的橘線，必須是捷運，不能打折。

針對外界關切台中捷運橘線延伸至海線地區所採用的捷運系統型式，台中市政府捷運工程局表示，依據目前可行性研究的期中成果，以及最新運量預測結果顯示，清水、梧棲一帶的每日運量約為每公里3500人次，明顯低於中運量捷運系統所需的每日6000人次門檻。若仍以中運量捷運系統進行規劃，將面臨建設成本偏高、後續營運補貼負擔沉重等問題，反而可能影響整體捷運路網的永續推動。基於務實評估與財政責任考量，中市府因此評估以輕軌系統來服務海線地區。

捷工局說明，輕軌系統同樣可提供高密度班距、專用路權，並能與機捷主線無縫轉乘，服務水準仍屬捷運等級，並非外界所稱的「降級」。捷公局強調，這項選擇是依據實際運量需求及區域發展條件，為海線量身打造最適合的公共運輸方案，期望提供市民更完善、有效率的運輸服務。

台中捷運橘線是機場線，方便旅客搭機。(記者張軒哲攝)

台中捷運橘線規劃延伸至台中港旅客中心。(記者張軒哲攝)

