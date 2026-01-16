中捷橘線延伸海線變輕軌因「運量」 蔡其昌反對：發展不能打折 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中機場捷運橘線延伸海線可行性研究，在去年11月完成期中報告並召開審查會議，台中市捷運工程局（簡稱捷工局）近日舉辦地方說明會，延伸線16.5公里從機場延伸至台中港旅客服務中心，將以輕軌系統規劃。立委蔡其昌表示，不反對其他區域有輕軌規劃，但海線人民盼了這麼久的橘線，必須是捷運，不能打折。

「我們的目標很明確，就是『橘線捷運納入清水』。」蔡其昌說，台中市府原不願將捷運橘線延伸到僅差3公里的清水，為此他在中央多次表達強烈反對。好不容易在中央爭取到可行性研究經費的補助，讓市府有資源、也終於願意開始規劃，市府拿著中央爭取的經費，卻將「捷運」降規為「輕軌」。

蔡其昌痛批，市府這種「看輕海線」的思維，不僅是對在地發展的漠視，更是對海線人民最直接的羞辱，訴求是「一次核定、分段施工」，將清水段納入橘線主線規劃，而非以「輕軌延伸清水」敷衍海線鄉親。他呼籲市長盧秀燕應好好重視民意，還給台中海線鄉親應有的捷運規格。

「我們要的是捷運，不是輕軌。」市議員陳廷秀也說，居民盼了這麼多年，好不容易等到捷運橘線要延伸海線，卻在規劃中被改成「輕軌系統」。這樣的轉變，讓許多民眾感到憤怒與失望。

陳廷秀認為，輕軌雖然在某些區域合適，但海線人口成長、通勤需求龐大，未來的發展也不容小覷，因此需要穩定、便捷、運量充足的捷運系統。他強調，海線建設不能被打折，橘線延伸應維持捷運規格，才能回應地方長久以來的期待。

捷工局表示，依據目前可行性研究的期中成果，以及最新運量預測結果顯示，清水、梧棲一帶的每日運量約為每公里3500人次，明顯低於中運量捷運系統所需的每日6000人次門檻。若仍以中運量捷運系統進行規劃，將面臨建設成本偏高、後續營運補貼負擔沉重等問題，反而可能影響整體捷運路網的永續推動。基於務實評估與財政責任考量，市府因此評估以輕軌系統來服務海線地區。

照片來源：台中市政府提供

