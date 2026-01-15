中捷橘線延伸清水改輕軌新路線曝 海線居民批淪二等市民

台中機場捷運橘線延伸海線，捷運工程局今天在清水區公所舉辦地方說明會，新路線延伸線是輕軌，而不是捷運。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中機場捷運橘線延伸海線可行性研究去年11月完成期中報告，召開審查會議，台中市政府捷運工程局今天在清水區公所舉辦地方說明會，新路線延伸線以輕軌方式，從機場延伸到台鐵清水站、港區藝術中心、台中海洋館、梧棲觀光漁港與台中港旅客服務中心，串連捷運藍線。不過，許多市民痛批市府將海線居民當成二等公民，將橘線延伸清水降為輕軌系統；捷工局說，會整理民眾意見，參考研議。

有民眾發言說，海線地區不是二等公民，捷運延伸大坑、彰化都是以捷運系統規劃，紅線也是捷運系統，海線清水實在不應該降為輕軌系統。另有民眾反映，捷運開闢應盡量使用公地，避免強徵老百姓土地，剝奪民眾權利。

議長張清照指出，橘線更接近清水區，僅有數公里，他認為，市府規劃交通路網應更具全面性，甚至多照顧偏遠地區，才能夠帶動各區的均衡發展。

市議員楊典忠說，過去台中人不接受浪費時間浪費錢的輕軌政策，市政府現在卻要塞給清水人輕軌，實在太不合理了，市府不應該拖延時間規劃台中人不要的輕軌系統，應該盡快將清水納入橘線，並在綜合規劃前規劃完成。

捷工局指出，橘線延伸線初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段。橘線全長約16.5公里，設置10座車站及1座五級機廠，自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸。

民眾提出建言，海線清水實在不應該降為輕軌系統。(記者廖耀東攝)

海線居民和議員都認為不應該降為輕軌系統。(記者廖耀東攝)

海線民眾爭取橘線由台中機場延伸到清水。(記者張軒哲攝)

