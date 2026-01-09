中捷橘線延伸路線曝光 1月15日說明會

台中捷運橘線延伸線肩負海線未來發展的關鍵角色，可行性研究目前正進行期末報告，初步路線9日首次曝光，畫分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，全長約16.50公里，共設置10座車站及1座五級機廠，15日將舉行地方說明會，可行性研究評估預計第3季送中央審議。

捷工局長蘇瑞文指出，橘線延伸線可行性研究自去年4月公告招標，並於同年6月決標後正式啟動研究，去年11月完成期中報告並召開審查會議。可行性研究內容涵蓋路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響及財務可行性等面向。

捷運橘線延伸線初步路線昨首次曝光，畫分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，根據初步路線規畫，往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸，串聯捷運藍線、台鐵清水車站等交通樞紐。

蘇瑞文表示，主線段長約10.8公里，自台中國際機場中航路往西沿中清路、民族路後，向南沿臨港路並銜接捷運藍線B01站，共設置7座車站；三民路支線段長約1.8公里，銜接捷運藍線B05站，共設置1座車站；梧棲漁港支線段長約3.9公里，自臨港路往北延伸至台中海洋館，共設置2座車站。

捷工局指出，可行性研究整合海線地區發展需求與既有公共運輸系統，盼完善台中市區與海線地區的交通串聯，銜接主要觀光及運輸節點，同時整合海港與空港資源，打造中部地區重要的對外交通門戶，可行性研究評估預計第3季送中央審議。

為使市民了解最新規畫成果，並廣泛蒐集地方意見，捷工局15日下午2時將於清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會，會中將針對地方關切的路線銜接、車站設置、轉乘規畫等議題進行說明，並開放現場意見交流，廣納各界建言，以利計畫規畫方向符合需求。