中捷沿線掀「嘻哈風暴」 頑童明年開唱洲際棒球場

台中捷運最近多了濃濃的嘻哈氣息，原來是嘻哈樂團頑童MJ116，明年1月底要來台中洲際棒球場開唱，台中捷運沿線多個車站出現主題塗鴉打卡牆.Q版立牌等等，還有成員錄製的月台廣播，掀起歌迷追星潮，到捷運站拍照打卡，也讓乘客搭捷運就能率先感受嘻哈魅力。

你沒聽錯，這就是嘻哈樂團頑童錄製的原聲廣播，每個小時11分，在台中捷運月台準時響起，而松竹站的手扶梯旁，貼上整面充滿嘻哈風格的塗鴉打卡牆，吸引粉絲停下腳步拍照。民眾說：「愛心、愛心、愛心。」

走出捷運車廂，月台門上貼起頑童海報，簽上親筆簽名，月台出口，瘦子、大淵和小春的Q版立牌排排站，粉絲從台南回台中，特地來到市府站打卡。民眾說：「特別挑個幾站想過來拍，(活動)在北部比較多，中部比較少，所以有這個活動滿開心的，這樣子每站可以深入去玩，等於說是跟著頑童一起玩台中。」

頑童明年1月要在台中洲際棒球場，舉辦3萬人規模演唱會，台中捷運合作打造「老鄉進城路」，沿線多站換上頑童主題裝飾，3站設置多款人形立牌，2站設置頑童海報月台門貼，松竹捷運站打造超大型塗鴉藝術牆，掀起粉絲追星潮。

中捷企劃處課長洪俊豪說：「希望說可以吸引年輕人走進台中捷運，也能夠了解到台中捷運不一樣，也是(創造)一個很活潑的意象。」台中捷運的廣播、月台到打卡牆，都能找到頑童和嘻哈元素，三位團員先前也到松竹捷運站熱力開唱，讓民眾搭捷運，就能率先感受嘻哈魅力。

