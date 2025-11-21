中捷烏日站公共藝術 走在彩虹上的旅客成獨一無二都市風景

走過「彩虹天橋」的旅客形成獨一無二的都市風景。

台中捷運烏日站跨站天橋近日換上全新風貌！兩側牆面以代表18個車站的主題色打造視覺廊道，在陽光照射下，絢爛色彩投映在橋上，旅客行進間更會驚喜發現色彩隨步伐變換，有如「行走在彩虹上」。中捷公司表示，這項設計是「公共藝術深耕計畫」的重要成果，將原本單純的通道變成充滿律動與光彩的「流動色彩軸線」，讓旅客移動間自然走進公共藝術，享受沉浸式的體驗。

中捷公司攜手在地青年藝術團隊 「弈屹研造有限公司」與「OPEN Lab 放開建築實驗室」，今年初將7種生活中常見手勢語言轉化為公共藝術，分別設置在綠線各站並延伸出每站的主題色系。此次，藝術團隊以18個車站的主題色為創作基礎重新編排，再將手勢圖像以相近色組成的色群延伸在天橋兩側牆面，形成視覺層次豐富且韻律分明的畫面，建構出充滿節奏的「彩虹天橋」，再度為台中捷運車站空間注入創新視覺能量。

中捷公司說明，當旅客穿越「彩虹天橋」，在轉身或加快腳步時，眼前的色彩會同步產生變化，形成旅客與空間共同構成一幅移動式影像。每位走進作品的旅客，不再只是通勤者，而是融入公共藝術美好畫面的參與者，成為作品的一部分。

中捷公司董事長顏邦傑表示，無論是清晨趕往高鐵的旅客、通勤的學生及上班族，或造訪台中的遊客，每個走過這座廊道的身影，都與「彩虹天橋」形成獨一無二的都市風景。此件公共藝術作品不僅是空間美化，更象徵中捷打造都市移動新風景的堅持，讓色彩、節奏與城市語彙融入日常通勤，使捷運成為市民生活中最自然的美學場域。