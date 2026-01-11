中捷精進服務帶動運量成長 旅客整體滿意度達95.6%

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中捷運服務表現再寫新頁！台中捷運綠線通車5年多來，服務品質持續升級，根據中捷公司最新調查，114年旅客整體滿意度達95.6%，不僅再創通車以來新高，也連續多年穩定成長；同時，綠線年度運量達1,722萬人次、累積運量突破6,000萬人次，顯示台中捷運已成為市民通勤與日常生活中不可或缺、值得信賴的大眾運輸系統。

▲台中捷運提供Apple Pay快速交通卡服務。

中捷公司表示，此次旅客滿意度調查於114年9月11日至9月27日間，在捷運沿線各車站進行，針對曾搭乘台中捷運的旅客蒐集意見，在95%信心水準及±2.83%抽樣誤差內，共完成1,200份有效問卷。調查結果顯示，多項服務表現深獲肯定，其中「車站整體清潔」、「車廂整體清潔」及「廁所清潔」滿意度皆達98%以上，反映中捷在營運管理與服務細節上的持續用心。

中捷公司指出，自110年通車以來，每年均委託第三方專業機構辦理旅客滿意度調查，作為精進服務的重要依據。歷年調查結果顯示，整體滿意度由110年的92.7%、111年的93.7%、112年的94.2%，提升至113年的95.1%，114年再攀升至95.6%，呈現逐年穩定成長趨勢。其中，此次調查中「滿意」占51.1%、「非常滿意」占44.5%，合計超過95%，僅0.5%表示不滿意，顯示整體服務表現廣受旅客支持。

在各項服務指標中，滿意度前三名依序為「車站整體清潔」99.0%、「車廂整體清潔」98.8%及「廁所清潔」98.2%。中捷公司說明，除落實日常清潔維護外，也攜手企業夥伴打造兼具美感與舒適度的公廁空間，並在中央及市府相關評比中屢獲獎項肯定，持續提升乘車環境品質。

針對旅客提出的建議，包括轉乘便利性、班次與路線規劃，以及活動多元化等面向，中捷公司表示，將配合市府持續優化車站周邊轉乘環境，並協助推動捷運路網延伸規劃，提升整體可及性；同時滾動式評估班距調整可行性，並規劃更多元主題活動，回應旅客期待，持續精進服務內容。

中捷公司表示，旅客滿意度也反映在年年成長的運量上，綠線114年總運量達1722萬人次，較113年1580萬人次成長9%，其中，12月表現最為亮眼，包括全月運量、日均運量、平日日均運量、假日日均運量與跨年單日運量均同步創下歷史新高。此外，通車以來累積運量已在今年1月初突破6000萬人次，未來將以穩健的腳步持續邁向新的里程碑。

中捷公司總經理朱來順表示，台中捷運始終以旅客安全為首要核心，秉持以人為本的服務理念，從營運細節到整體體驗全面提升。透過嚴謹的日常維修保養與應變演練、充滿巧思的公共藝術設計，以及導入多元支付與 Apple Pay 快速交通卡等便捷措施，持續提升乘車安全性與便利性，打造舒適可靠的捷運服務，與市民共同實現更友善、永續的綠色交通生活。