中捷紅線拚延伸豐原車站 捷工局拋3方案打造半小時軌道生活圈

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市政府積極推動捷運路網建設，其中，捷運崇德豐原線（紅線）可行性研究期中審查已於今年10月完成，全長約15.42公里，但地方盼望能自豐原大道延伸豐原車站。捷工局表示，目前提出2個高架型式及1個地下化等3項可行性方案，目標是打造「半小時軌道生活圈」。

捷工局指出，崇德豐原線為台中捷運整體路網的重要拼圖，路線串聯北區、北屯、潭子及豐原等人口集中區域，並與綠線、橘線、豐科軸線及台鐵系統銜接，強化轉乘便利性，提升公共運輸服務水準。目前可行性研究成果規劃路線全長約15.42公里，設置11座車站及1座五級機廠，讓市民通勤與通學更加便捷。

針對民眾關心的推動進度，捷工局說明，紅線已於今年4月正式啟動可行性研究，並於12月完成期中報告審查，後續將以明年完成可行性研究並提報中央審議為目標。待中央核定後，將接續辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，並視條件同步推動相關程序，以縮短整體建設期程。

捷工局表示，有關紅線銜接台鐵豐原站之市區路段規劃，目前提出2個高架型式及1個地下化等3項可行性方案，並於說明會中向地方清楚說明各方案在服務範圍、工程型式、施工影響及用地條件等面向的差異。相關方案仍需在後續規劃階段進一步綜合評估，並將充分納入民眾意見，最終路線方案將以中央核定結果為準。

捷工局進一步指出，依目標年（民國140年）推估，紅線車站周邊500公尺範圍內可服務之活動人口約22萬人，全日運量約10萬8千人次，尖峰小時運量約1萬6千人次，未來完工後可有效分擔市區與豐原間通勤需求，改善尖峰交通壅塞，並帶動沿線商圈與生活機能發展。

市議員謝志忠表示，他把捷運拚到豐原、后里，是攸關未來豐原后里山城長遠發展，豐原大道延伸至豐原車站有3條可行方案，目前規劃方案中，以經葫蘆墩公園、圓環北路，右轉東北街進入豐原車站的可行性較高。未來順利完工通車，將可有效提升豐原市中心公共運輸的服務量能，強化整體交通便利性。

照片來源：台中市政府提供

