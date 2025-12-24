中捷紅線明年完成可行性研究 目標年2051年全日運量約10.8萬人次

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市除了進行中捷藍線土木標明年開工規劃，其他捷運路線的規劃也同時進行中，其中捷運崇德豐原線(紅線)已在昨天完成說明會，向民眾說明紅線全長約15.42公里，設置11座車站及1座五級機廠，依目標年2051年推估，紅線車站周邊500公尺範圍內可服務之活動人口約22萬人，全日運量約10萬8千人次，尖峰小時運量約1萬6千人次。

捷工局於22日及23日，分別在豐原區與北屯區舉辦２場「台中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究」地方說明會，2場說明會共吸引近350人次參與。

廣告 廣告

捷工局指出，崇德豐原線為台中捷運整體路網的重要拼圖，路線串聯北區、北屯、潭子及豐原等人口集中區域，並與綠線、橘線、豐科軸線及台鐵系統銜接；目前可行性研究成果規劃路線全長約15.42公里，設置11座車站及1座五級機廠，目標打造「半小時軌道生活圈」，讓市民通勤與通學更加便捷。

捷工局表示，紅線已於今年4月正式啟動可行性研究，並於12月完成期中報告審查，後續將以明年完成可行性研究並提報中央審議為目標。

捷工局表示，有關紅線銜接台鐵豐原站的市區路段規劃，目前提出2個高架型式及1個地下化等3項可行性方案，相關方案仍需在後續規劃階段進一步綜合評估，並將充分納入民眾意見，最終路線方案將以中央核定結果為準。

捷工局進一步指出，依目標年2051年推估，紅線車站周邊500公尺範圍內可服務之活動人口約22萬人，全日運量約10萬8千人次，尖峰小時運量約1萬6千人次，未來完工後可有效分擔市區與豐原間通勤需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中捷運紅線說明會 豐原場人潮滿滿意見踴躍

不只崇德到豐原 北屯喊中捷紅線要接超巨蛋、藍線

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

