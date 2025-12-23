中捷紅線進豐原 3方案評估

台中捷運紅線（崇德豐原線）預計連接市區到豐原，長15.42公里，起自北屯區崇德路三民路口，地方爭取銜接到豐原火車站。（李京昇攝）

台中市政府22、23日舉辦捷運紅線（崇德豐原線）可行性研究說明會，吸引大批民眾與民代關心，由於路線規畫進入豐原市區後有3種方案，引發熱烈討論，民代及地方人士呼籲市府傾聽民意、凝聚共識。市府表示，相關意見將納入可行性研究報告，作為後續規畫參考。

捷運紅線初步規畫採高架形式，全長約15.42公里，預計設置11座車站，路線自北屯區崇德路與三民路口出發，往北行經崇德路、承德路、豐原大道至中正路，最後銜接豐原火車站，未來通車後可服務周邊約22萬人口，尖峰時段班距約2.5分鐘，將有效強化豐原市中心、豐科園區到市區的交通。

市府捷運工程局22、23日分別在豐原區與北屯區各舉辦一場說明會，說明路線配置、車站設置與工程影響。其中，豐原場說明會因路線進入市區後有3種方案可供評估，吸引近300名市民與不分黨派民代到場，說明會歷時1.5小時，各方發言踴躍。

捷運局簡報指出，方案一採高架行經圓環北路，距離豐原商圈約600公尺，工程經費最低、噪音影響相對小；方案二同樣為高架，走圓環南路，路線較為彎繞，離商圈約900公尺，噪音影響相對較大；方案三則採地下化，沿中正路穿越豐原商圈，但路幅較窄、施工難度高，交通衝擊大，工程經費也是3案中最高。

市議員邱愛珊等人認為，方案三直通市中心，對商圈發展幫助最大，若採地下化也有機會結合地下停車場，紓解市區停車壓力；豐原區社皮里長涂力旋等人則支持方案一，因工程風險低、施工影響較小，較符合整體交通發展需求。

議員蕭隆澤則提出，目前路線從潭子雅潭路到豐原中正路間，約4公里未設車站，建議在北屯區崇德路與大豐路口段增設站點，才能讓神岡、潭子居民受惠。

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔均強調，捷運紅線是北台中重要交通動脈，重大建設一定要廣納意見、充分溝通，尤其進入豐原市區後路線選擇關鍵，盼市府凝聚地方共識。捷運工程局副局長陳育正表示，所有意見都將納入可行性研究，預計明年中完成研究報告並提報中央審議。