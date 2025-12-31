中捷結合頑童及五月天等流行音樂文化 掀起搭捷運追星潮

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓搭捷運不僅僅是交通工具，中捷公司將軌道運輸結合流行音樂文化，接連攜手饒舌天團頑童MJ116與亞洲天團五月天，透過車站視覺設計、沉浸式互動體驗及旅遊票整合行銷，引爆「演唱會經濟」，帶動捷運運量成長，也讓多元支付與旅遊票使用量同步倍增，也掀起「搭捷運追星」新風潮。

中捷公司指出，活動期間以松竹站為首的重點車站運量表現亮眼，最高成長超過40%，旅遊票更在短短半個月內售出近5,000張，幾乎追平2024年全年銷售量，成功將演唱會人流轉化為實質運量，立下軌道經濟與城市行銷結合的新里程碑。

中捷今年首度與頑童MJ116跨界合作，將捷運車站打造為充滿潮流感的「老鄉進城路」，在重點車站設置Q版人形立牌、月台門貼、車站廣播與互動螢幕等行銷元素，吸引大量年輕族群進站拍照打卡。

11月1日，頑童更親自搭乘捷運前往松竹站舉辦快閃演唱會，粉絲隨直播一路追星，松竹站當日運量達4,187人次，創下今年度該站單日最高紀錄，較同年度假日平均運量成長43%。

緊接登場的五月天聯名行銷，捷運松竹站外牆換上巨幅主視覺帆布，頂樓設置巨型「菜頭粿」與喵星人氣模，迅速成為社群平台熱議的打卡新地標，站內從閘門、階梯到旅客詢問處全面融入五月天元素，並推出彩繪列車，讓旅客一上車就彷彿走進五月天的音樂世界，列車更在進站時播放經典歌曲〈第二人生〉，滿滿儀式感。

而市政府站公共藝術「伏流音場」也化身為「五月天時光機」，透過指向性喇叭播放歷年金曲，讓旅客在聲音流動中重溫青春記憶。

此外，中捷同步推出專屬明信片集章活動，結合旅遊票銷售，掀起歌迷「大地遊戲」式的搭捷運集章熱潮；自12月16日活動啟動後，全線總運量較去年同期成長12.4%，四個活動車站平均運量成長19.9%，其中松竹站成長幅度高達26.4%。旅遊票銷售表現同樣亮眼，目前已售出近5,000張，持續朝年度新高邁進。

