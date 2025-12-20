中捷綠線列車故障搶修 旅客7天內可辦理退費

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中捷運綠線列車今天上午在文心森林公園站發生充電設備故障，中捷公司啟動應變措施，水安宮站至大慶站間採單線雙向運轉方式，約50分鐘後狀況排除，受影響旅客7天內依規定可退費。

台中捷運公司今天透過文字稿表示，上午6時44分台中捷運綠線一列列車在文心森林公園站發生故障狀況。接獲通報立即啟動應變機制，採取水安宮站至大慶站間單線雙向運轉方式，並同步派遣維修人員進行緊急搶修。

中捷公司指出，受故障影響，該列列車延誤約18分鐘，其餘班次也有短暫延誤。期間已在各車站加強廣播說明。經維修人員全力處理，故障狀況在上午7時32分排除，全線恢復雙向正常運轉。

中捷公司指出，受影響旅客可於7天內依規定辦理退費，相關退費資訊另行公告於中捷公司官方網站。中捷公司將持續檢討設備狀況，強化維修與應變作業，確保行車安全與服務品質。（編輯：謝雅竹）1141220