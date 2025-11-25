中捷綠線延伸卡關 議員怒：中市民需求為何被彰化綁架？

中捷綠線延伸卡關，議員賴順仁怒問，中市民需求，為何要被彰化綁架，要求市府要有脫鉤策略。（圖：寇世菁攝）

台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，因「彰化市東區擴大都市計畫」遲遲未定案，陷入僵局，台中市議員賴順仁25日質詢指出，為何台中市民需求，要被另一縣市的行政程序綁架，要求要有「脫鉤策略」，若彰化都計無解，大坑段先行，不能讓百億建設無限期空轉。捷工局長蘇瑞文說，預計明年初提報交通部審查綜合規劃。

台中市議員賴順仁指出，綠線延伸大坑段長度僅約2.49公里，建設條件單純且不僅是在地需求，更能紓解大坑風景區假日車潮。但，台中捷運卻要等彰化都市計畫過關才能動，市民無法接受。捷運工程局長蘇瑞文表示，目前正進行綜合規劃報告最後修訂，預計明年初正式提報交通部審查。考量延伸大坑、彰化兩段加總較具規模經濟與效益，若採分段推動，恐使未來機電標難以招標，主張採取「一次核定，分階段施工」策略，可加速推動計畫前進，以符合市民及彰化縣民殷切期盼。

賴順仁強調，捷運建設不能變成無止盡的等待。若彰化段用地遲遲無法交付，大坑段是否真的能獨立動工？還是只是好聽話？要求市府必須正視採購與工程介面問題，提出具體的「脫鉤策略」，若彰化都計無解，大坑段就必須先行，絕不能讓兩段工程互相綁死。（寇世菁報導）