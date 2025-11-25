中捷綠線延伸彰化進度曝！預估「這時」送中央審議 路線圖出爐了

即時中心／黃于庭報導

台中捷運綠線延伸線綜合規劃作業進入最後階段，預計明（2026）年第1季提報綜合規劃成果至中央審議，盡速爭取行政院核定，促捷運綠線向北延伸至大坑、向南延伸至彰化。其中，大坑延伸將有助於強化觀光交通可及性；南向延伸則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨區域運輸效能。

捷運工程局長蘇瑞文表示，綠線延伸線全線採高架型式，總長約10.041公里，共設8座車站。北向「大坑延伸段」以舊社站（G03）為起點，跨越旱溪後延伸至大坑地區，全長約2.466公里，規劃2座高架車站；南向「彰化延伸段」以高鐵台中站（G17）為起點，沿烏日高鐵特定區往彰化市延伸，並銜接彰化鐵路高架化後的新設金馬站，長度約7.575公里，將增設6座高架車站。

台中捷運綠線延伸大坑-彰化段全路線示意圖。（圖／台中市府提供）

蘇瑞文指出，市府於去（2024）年1月取得可行性研究行政院核定後，即刻啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等後續作業，並依前期成果全面檢討路線配置、車站位置、工程技術標準、用地取得、土地開發及環境影響等面向。綜合規劃作業攸關後續興建效益，市府與專業顧問團隊在期中與期末審查皆採取審慎態度，並廣邀專家學者及相關局處參與研商，以強化實務面可行性。

捷工局補充，綜合規劃將於明年第1季送中央審議，待行政院核定後，預估9年可完成興建。大坑延伸段未來可提升遊憩交通品質、改善假日壅塞並促進地方觀光；彰化延伸段則可提升跨區域通勤效率，並強化產業與生活的整合。市府將持續推動綠線延伸線計畫，逐步建構更完整的軌道路網，串接捷運、高鐵與台鐵，促成中彰30分鐘生活圈，加速區域產業、就業與人口流動。

