中捷綠線延伸案明年第1季送中央 政院核定後估9年完成興建

中捷綠線延伸明年第一季送中央審議，等政院核定後，約9年可完成興建。（圖：中市府提供）

台中捷運綠線延伸計畫，進入最後衝刺，市府捷運工程局表示，預計明年第一季提報綜合規劃成果至中央審議，盡速爭取行政院核定，促捷運綠線向北延伸至大坑、向南延伸至彰化。其中，大坑延伸將有助於強化觀光交通可及性，南向延伸則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨區域運輸效能。

捷運工程局長蘇瑞文表示，綠線延伸線全線採高架型式，總長約10.041公里，共設8座車站。北向「大坑延伸段」以舊社站（G03）為起點，跨越旱溪後延伸至大坑地區，全長約2.466公里，規劃2座高架車站；南向「彰化延伸段」以高鐵台中站（G17）為起點，沿烏日高鐵特定區往彰化市延伸，並銜接彰化鐵路高架化後的新設金馬站，長度約7.575公里，將增設6座高架車站。完工後可紓緩松竹路與大坑地區交通壅塞，形成橫跨台中、烏日、彰化的捷運運輸軸帶，帶動中彰區域均衡發展。

蘇瑞文指出，市府去年1月取得可行性研究行政院核定後，即刻啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等後續作業，並依前期成果全面檢討路線配置、車站位置、工程技術標準、用地取得、土地開發及環境影響等面向。綜合規劃作業攸關後續興建效益，市府與專業顧問團隊在期中與期末審查皆採取審慎態度，並廣邀專家學者及相關局處參與研商，以強化實務面可行性。

捷工局補充，綜合規劃將於明年第一季送中央審議，等行政院核定後，預估9年可完成興建。大坑延伸段未來可提升遊憩交通品質、改善假日壅塞並促進地方觀光；彰化延伸段則可提升跨區域通勤效率，並強化產業與生活的整合。市府將持續推動綠線延伸線計畫，逐步建構更完整的軌道路網，串接捷運、高鐵與台鐵，促成中彰30分鐘生活圈，加速區域產業、就業與人口流動。（寇世菁報導）