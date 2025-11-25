中捷綠線延伸計畫 中市府：明年第一季送中央審議

台中捷運捷運綠線延伸綜合規劃作業已進入收尾階段，規劃成果預定於明年第一季提報中央審議，盼能加速取得行政院核定，推動綠線向北延伸至大坑、向南延伸至彰化。中市府指出，待行政院核定後，預計9年可完工通車。

捷工局指出，延伸計畫全線採高架設計，全長約10.041公里，規劃共8座車站。北向「大坑延伸段」自舊社站往大坑方向延伸，跨越旱溪後進入大坑地區，全長約2.466公里、設置2座車站。

南向「彰化延伸段」自高鐵台中站出發，沿烏日高鐵特定區往彰化市延伸，銜接彰化鐵路高架化後的新設金馬站，長約7.575公里、增設6座車站。

廣告 廣告

捷運工程局長蘇瑞文說明，市府於去年1月取得可行性研究核定後，隨即啟動綜合規劃、環境影響評估與都市計畫變更等後續程序，並依據前期成果調整路線、車站位置、工程標準、用地取得與土地開發規劃，同時檢視環境影響。綜合規劃作業期間，市府及顧問團隊在期中與期末審查皆採謹慎態度，並邀集專家學者及相關局處研商，以提高後續施工可行性。

捷工局表示，綜合規劃預計於明年第一季送中央審議，行政院核定後預估需9年完成興建。未來大坑延伸段有望改善假日交通壅塞、提升遊憩交通品質，彰化延伸段則可加強跨區域通勤與產業連結，串聯捷運、高鐵與台鐵，促成中彰30分鐘生活圈，提升區域交通與人口流動效率。