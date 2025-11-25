中捷綠線延伸陷僵局 議員籲「脫鉤」彰化段 大坑段先行

台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，是中彰投生活圈居民盼望超過10年的重大建設。市議員賴順仁25日指出，全案進度近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局，要求市府給明確時程，務必讓條件單純的大坑延伸段優先動工。捷工局指出，綜合規劃預計明年第一季送中央審議，盡速爭取行政院核定。

台中市議員賴順仁25日指出，台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局，要求市府給明確時程。（賴順仁提供）

賴順仁指出，綠線延伸大坑段長度僅約2.49公里，建設條件單純且不僅是在地需求，更能紓解大坑風景區假日車潮。但目前整體計畫卻被「綁定」在爭議不斷、審議緩慢的彰化延伸段上，台中捷運要等彰化都市計畫過關才能動，痛斥有夠荒謬，台中捷運的命運不能被迫「陪榜」。

捷工局長蘇瑞文表示，目前辦理綜合規畫、環境影響說明書、捷運設施用地及開發用地使用分區之都市計畫變更書圖作業中；其中綜合規畫今年9月召開期末審查會議；另廠商10月提送環境影響說明書與都市計畫變更書圖，預計綜合規畫明年初提報交通部審查。

賴順仁強調，捷運建設不能變成無止盡的等待，若彰化段用地遲遲無法交付，大坑段是否真的能獨立動工？要求市府必須正視採購與工程介面問題，提出具體的「脫鉤策略」，若彰化都市計畫無解，大坑段就必須先行，絕不能讓兩段工程互相綁死。

蘇瑞文表示，考量延伸大坑、彰化兩段加總較具規模經濟與效益，倘採分段推動，恐使未來機電標難以招標，主張採取「一次核定，分階段施工」策略，加速推動計畫前進，以符合市民及彰化縣民殷切期盼。

