中捷綠線延伸「原地踏步」卡關 議員怒：台中建設竟被另一縣市行政效率綁架

市議員賴順仁今25日於市議會質詢。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，是中彰投生活圈居民盼望超過10年的重大建設。然而，全案進度近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局。市議員賴順仁今（25）日議會質詢中指出，捷運延伸案根本是「原地踏步」，強烈質疑「為何台中市民的需求，要被另一個縣市的行政程序綁架？」，並要求市府給出明確時程，務必讓條件單純的大坑延伸段優先動工，不能讓百億建設無限期空轉。

賴順仁指出，綠線延伸大坑段長度僅約2.49公里，建設條件單純且不僅是在地需求，更能紓解大坑風景區假日車潮。然而，目前整提計畫卻被「綁定」在爭議不斷、審議緩慢的彰化延伸段上。

賴順仁表示，台中自己的捷運，竟然要等彰化的都市計畫過關才能動？這完全是市民無法接受的荒謬現狀。他強調，市民的耐心有限，「市民不是塑膠做的」，不能讓大坑的發展因為彰化的行政效率而被迫「陪榜」。

捷運工程局長蘇瑞文表示，目前辦理綜合規劃、環境影響說明書、捷運設施用地及開發用地使用分區之都市計畫變更書圖作業中。其中綜合規劃已於114年9月召開期末審查會議，近期廠商於11月份提送修正期末報告書，刻正審查中。另廠商已於今年10月提送環境影響說明書與都市計畫變更書圖，亦刻正審查中，後續將積極趕辦，以早日提送中央審查，爭取核定。

賴順仁不滿表示，市府總是已「積極辦理中」、「持續溝通中」等官話敷衍，他要求市府具體承諾綜合規劃報告送出大門的確切日期，而不是讓環評與都計變更程序淪為拖延戰術。

蘇瑞文表示，目前正如火如荼進行綜合規劃報告的最後修訂，預計於明（2026）年初正式提報交通部審查。考量延伸大坑、彰化兩段加總較具規模經濟與效益，倘採分段推動，恐使未來機電標難以招標，主張採取「一次核定，分階段施工」策略，可加速推動計畫前進，以符合市民及彰化縣民殷切期盼。

賴順仁最後強調，捷運建設不能變成無止盡的等待。若彰化段用地遲遲無法交付，大坑段是否真的能獨立動工？還是只是好聽話？他要求市府必須正視採購與工程介面問題，提出具體的「脫鉤策略」，若彰化都計無解，大坑段就必須先行，絕不能讓兩段工程互相綁死。