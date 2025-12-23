中捷綠線昨電力異常停駛近3小時 影響29班次4800人

中捷綠線22日晚電力異常，全面停駛近三小時。(記者廖耀東攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線昨晚發生電力異常造成停駛近3小時，交通局長葉昭甫今天受訪表示，昨晚共影響29班次，影響4800人，至於為何發生電力異常，交通局、中捷公司、捷運工程局今將與原廠Alstom共同了解，為何從自駕系統後端會有電力異常發生。

葉昭甫表示，昨晚7點23分發現電力異常，人工進行除錯，因為有民眾當下要拉開門，造成修復更要花時間，通知站長或列車人員讓車輛先進站，讓民眾先從月台下車，並啟動接駁車，直到10點10分全線恢復。

廣告 廣告

葉昭甫呼籲民眾，在遇到車輛暫停聽廣播說明，因為中捷是無人駕駛，在自動系統操作過程，除非是有特殊狀況，一般民眾去搬動相關緊急裝置，會先斷電確保安全，要重新復電，要重新檢核所有安全機制無虞後才能復電，避免民眾搭乘時有危險。

中捷公司表示，原本中捷公司在電力異常後，因擔心如同曾發生有異物掉落軌道，因此先斷電檢查一遍確定軌道安全後，已要恢復供電，但因有民眾拉下緊急門把，想要開車門，反而造成捷運啟動安全機制而斷電，中捷公司先啟動手動駕駛，疏散乘客，員工們再一個車廂一個車廂檢查，才發現其中一節車廂的緊急把手被拉下，才造成再次斷電。

中捷公司表示，此次事件共影響29趟次、約4800名旅客，中捷公司共動員6輛接駁車、執行8趟次，約疏運720人。事故期間，已透過車站廣播、官方網站及臉書粉絲專頁即時發布資訊，提醒趕時間旅客改搭乘其他交通工具；另受影響旅客可於7日內至各車站詢問處辦理退費。對於造成旅客不便，中捷公司深表歉意。

中捷公司指出，初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關，導致文華高中站至高鐵台中站間第三軌下達電力跳脫指令。相關事件紀錄(log)資料已交由原廠Alstom進行分析說明，並於今(23)日邀集原廠、交通局及捷運工程局召開會議，共同釐清事件真因，後續將依檢討結果強化系統穩定度，確保行車安全。

中捷綠線22日晚電力異常，全面停駛近三小時，民眾今日正常搭乘(記者廖耀東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

中捷營運異常2個多小時 晚間22:10全線恢復通車

怕被拖累？中捷綠線大坑延伸段要脫鉤彰化 縣府說話了

中捷藍線「第一標」明年2月招標 海線B1至B3站拚6月開工

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

