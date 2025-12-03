中捷綠線11月日均運量首破5萬人次 最大助攻手是它

台中捷運綠線11月日均運量首次突破5萬人次。（中捷提供）

台中捷運綠線11月日均運量首次突破5萬人次，創下通車以來新高，較110年通車初期成長逾2倍，顯示民眾搭乘習慣已穩定形成。受新社花海及台中購物節帶動，松竹站單月運量突破11萬人次最亮眼。中捷預期跨年、五月天演唱會等活動將再推升12月運量。

台中捷運公司3日發布的最新運量統計，綠線在11月份的每日平均運量已達到5萬960人次，刷新了通車以來的歷史新高。與通車第一年（110年）的日均運量1萬6670人次相比，綠線載客數已暴增205.6％。

中捷綠線於110年4月通車後，雖一度受同年5月三級警戒重創運量，但近年來持續展現強勁復甦。中捷公司指出，11月不僅日均運量衝破5萬人次大關，假日日均運量也以5萬2460人次寫下新高，即便面對鳳凰颱風停班停課仍勢不可擋。運量之所以能持續狂飆，除了市民通勤購物習慣養成，「新社花海暨台中國際花毯節」的盛大登場成為11月最大助攻手。

而因松竹站旁設有接駁站點，大幅提高賞花便利性，單月運量一舉突破11萬人次，成為11月最亮眼的車站。同時，北屯總站、松竹站以及九德站等三站，也同步創下了各自車站單月運量的最高紀錄，成長動能驚人。

迎接跨年晚會及指標性的「五月天」演唱會等重大活動，加上掀起消費熱潮的「台中購物節」將持續至12月25日，中捷公司樂觀預期將為綠線沿線帶來更多乘車人潮，運量可望再次攀上高峰，中捷也將依活動需求，採加密班次及延後收班等措施，全力提供便捷安全的疏運服務。

