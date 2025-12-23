中捷綠線22日晚間「電力異常」停駛近3小時！4800名旅客受影響

昨日晚間19時23分，台中捷運綠線因電力異常，造成全線停駛近3個小時。 圖：台中捷運公司／提供

[Newtalk新聞] 昨(22)日晚間19時23分，台中捷運綠線因電力異常，造成全線停駛近3個小時，影響29班次，將近4800名旅客。台中捷運公司對此說明，將和原廠Alstom共同了解自動駕駛系統後端為何發生電力異常；捷運停駛期間受影響的旅客則可在7天內至各車站詢問處辦理退費。

昨晚19時23分，台中捷運綠線文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，造成雙向列車延誤。對此，中捷公司緊急派員嘗試復電，但在復電期間，疑似有旅客嘗試自行開啟列車車門，觸發列車系統啟動安全保護機制，導致軌道區斷電，列車停滯於站點之間，待站務人員登車，手動駕駛列車至鄰近月台，並進行電力搶修作業後，最終於晚間22時10分恢復營運。

針對中捷因電力異常全線停駛近3個小時，中捷公司指出，初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關，才導致捷運文華高中站至高鐵台中站間第三軌下達電力跳脫指令。目前中捷公司已將相關事件紀錄交由原廠Alstom進行分析說明，共同釐清事件原因。

此外，中捷公司表示，捷運綠線因電力異常停駛期間，站務人員已透過車站廣播、官方網站和臉書粉絲專頁發布即時資訊，並動員6台接駁車輸運約720名旅客；列車停駛期間受影響的旅客，可在7日內至各捷運車站詢問處辦理退費。

