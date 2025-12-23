中捷綠線3天2次故障 議員促加強民眾乘車安全與信任感

中捷綠線3天2事故，遭綠營批讓民眾失去信心。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線昨晚發生電力異常，全面停駛近3小時，但20日上午也發生台中捷運綠線一列列車於文心森林公園站發生故障，多位民進黨議員不滿表示，中捷3天發生2次故障，已暴露系統穩定與應變機制的漏洞，要求交通局與中捷公司應深刻檢討，好好加強民眾的乘車安全及對中捷的信任感。

市議員陳雅惠表示，台北捷運日前發生隨機殺人事件，社會人心惶惶，民眾對公共運輸安全高度敏感，在這樣的警戒氛圍下，任何異常狀況都可能引發不安與恐慌，但就在高度敏感時刻，台中捷運卻接連發生電力異常，全線一度停駛近3小時，列車卡在站間、乘客受困，現場資訊一度混亂，難免加深民眾恐慌情緒。

廣告 廣告

陳雅惠指出，短短3天內接連出現重大異常，已暴露系統穩定與應變機制的漏洞，市府與中捷必須繃緊神經，全面盤點電力與營運系統，強化第一線人員訓練與即時、透明的資訊發布，避免任何小狀況演變成不必要的恐慌，確保市民安心搭乘。

議員林祈烽表示，北捷事件發生後，台中市雖隨即增加捷運警察及保全加強巡邏，但針對車廂內只是隨機巡檢，無固定配置隨車人員或保全，若屆時又有類似案件發生，恐悲劇重演。

林祈烽呼籲近日處非常時期，除增加見警率外，車廂內應配置隨車人員，更要加強電力異常發生後的相關避難演練，3天內2起事故已經讓民眾對中捷失去信心，交通局與中捷公司應深刻檢討，好好加強民眾的乘車安全及對中捷的信任感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

東吳學生辣問統獨 鄭麗文反要求「不用這樣挑釁地問」！

中捷營運異常2個多小時 晚間22:10全線恢復通車

鄭麗文東吳演講嗆提問教授「沒有大腦」 要學生勿選邊站

