中捷與企業攜手營造清新如廁環境 舊社站公廁獲國家級肯定

台中捷運公廁服務品質再獲獎！舊社站在環境部114年績優公廁評比活動中奪下「交通場站類特優」獎項，台中捷運公司19日前往受獎，並表示，捷運站公廁除了達到「不髒、不臭、不濕」的整潔標準，更與在地企業攜手推動公廁美學，打造清新舒適的如廁空間，讓使用者感受「如家般的幸福」。（如圖）

中捷公司說明，中捷重視廁所清潔、安全與使用者體驗，除清潔人員定時打掃、站務人員隨機巡檢外，更透過與在地企業合作，強化公廁美學及實用性。舊社站由「旋轉花市」在公廁角落設置綠色植栽，營造充滿能量的綠意空間，加上「朵妮朵絲d\'odeurs」提供的精油香氛，讓使用者「看得到『植』感，聞得到清新」，感受美好生活的元素。