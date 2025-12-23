中捷英雄好無辜！長髮哥「舊聞」慘被批蹭張文砍人案

北車與中山商圈19日發生隨機砍人事件，近日網路卻翻出「中捷英雄」長髮哥許瑞顯去年萬聖節的貼文。（資料圖／東森新聞）





北車與中山商圈19日發生隨機砍人事件，釀4死11傷。在此敏感時刻，網路上卻翻出「中捷英雄」長髮哥許瑞顯去年萬聖節的貼文，當時他以「扮演捷運被砍者」為主題，引發大批網友湧入留言討論。

台中捷運去年5月21日發生洪姓嫌犯隨機砍人事件，洪嫌從水安宮站進入車廂後隨即拿出預藏的刀子，不僅呂姓高中生遭砍傷，隨後洪嫌持續衝向第二節車廂，並和許瑞顯發生激烈搏鬥，砍傷許瑞顯，最終在許瑞顯與其他乘客聯合制伏下，洪嫌遭到逮捕，事件造成許瑞顯及高中生2人受傷。

中捷英雄長髮哥遭誤指消費張文案

許瑞顯去年因應萬聖節在Threads發文自嘲「今天來台北信義cos搭捷運被砍的人，應該有像吧？」，當時許多網友對此笑說「是消費自己的狠人」，沒想到近日這篇貼文又被翻出，遭到網友憤怒灌爆，「現在還在蹭？」、「還要蹭熱度」、「蹭XX」。

中捷英雄長髮哥遭誤指消費北車悲劇。（圖／翻攝自Threads＠hsu__ray）

許多網友傻眼並表示，「真正的勇者，然後就要被你們這般撻伐？」、「發文時間：2024/11/2」、「這篇貼文根本就是偽善檢測器」、「脆真的有夠搞，不要這個時候讓這篇文飄上河道好嗎，前任勇者有夠衰」、「被遺忘所以被出征，完蛋更像欣梅爾了」、「長髮哥aka拯救台中捷運的英雄、勇者欣梅爾、被砍傷還能自嘲的男人、明明是2024英雄卻被人家說蹭2025的案件…」、「欸，那年他是真的被砍欸，而且當年不是他的話，會有更多無辜的人」、「就像欣梅爾一樣，有人會遺忘你，甚至開始質疑你，但也會有人一直記得你。」、「各位要砲人的請看他的發文時間，這個是他去年發的，而且他是真的有制止中捷嫌犯的勇者，望周知」。

