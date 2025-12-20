中捷英雄長髮哥見隨機砍人案心碎 悲痛發聲「忍著不哭出來」

「長髮哥」許瑞。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @hsu__ray

[Newtalk新聞] 台北市昨（19）日發生一起隨機攻擊案件，27 歲男子張文在捷運台北車站內施放疑似有毒煙霧彈，並在車站及中山站周邊持刀隨機攻擊民眾，導致至少 4 人死亡、多人受傷。案發前，張文更在租屋處附近放火，隨後藏匿於旅館約一小時後開始行兇。事件曝光後，震驚台灣社會，許多民眾對暴力行為表達強烈譴責與悲痛。

這起事件發生於昨日下午，張文在台北車站 M7 出口投擲疑似有毒煙霧彈，隨後轉往捷運中山站周邊持續攻擊無辜民眾。警方初步調查顯示，張文在作案前曾於租屋處附近縱火，案件迅速引發社會廣泛關注，許多民眾在網絡上表達震驚與哀悼，並對公共安全議題提出討論。

在事件發生後，不少網友聯想到過往在台中捷運上英勇對抗持刀男子的「長髮哥」許瑞。許瑞曾在類似事件中試圖奪刀並制伏嫌犯，過程中眼睛附近受傷，其勇敢行為受到社會讚揚，此次案件曝光後，許多網友主動向許瑞表達關心，擔心其心理狀態受到影響，對此，許瑞在 Threads 上回應稱，自己「忍著不哭出來」，並對事件感到極度悲傷與無力，表示將暫時遠離社交媒體與新聞，專注於日常生活。

許瑞在 Threads 上回應稱，自己「忍著不哭出來」。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @hsu__ray

網友紛紛留言鼓勵許瑞，指出其可能面臨創傷後壓力症候群（PTSD），建議他避免接觸相關新聞以減輕心理負擔，也有網友分析，此次嫌犯攜帶煙霧彈與裝備作案，可能反映出現今民眾對隨機攻擊事件警覺性提高，使得嫌犯採取更預謀性的手段。

「長髮哥」於去年中捷隨機攻擊事件中挺身而出與嫌犯對峙，因而留下的傷疤。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @hsu__ray

