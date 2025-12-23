中捷英雄「長髮哥」舊文遭挖…被誤會消費北捷砍人案 酸民亂撻伐：蹭熱度

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

上週五（19日）北捷、中山商圈發生一起震驚全台的重大隨機殺人事件，27歲張文不但在現場丟擲煙霧彈，還持長刀攻擊路人，最終造成4死11傷的悲劇。近日，在台中捷運被砍的「長髮哥」許瑞顯一篇Threads的舊文章被翻出，他的文案寫著「今天來台北信義cos搭捷運被砍的人，應該有像吧？」，反被大批網友怒轟「蹭熱度」。

近日，在台中捷運被砍的「長髮哥」許瑞顯一篇Threads的舊文章被翻出，反被大批網友怒轟「蹭熱度」。（圖／@hsu__ray IG）

實際上，這篇貼文發布的日期為去年（2024）11月，事隔5月的台中捷運隨機攻擊事件約半年，當時挺身而出與兇嫌搏鬥的許瑞顯，臉上因此留下一道長長的刀疤，後續也因長髮外型被網友稱為「長髮哥」。許瑞顯在去年的萬聖節前後發布貼文，自嘲自己扮成「搭捷運被砍的人」，吸引超過15萬人按讚。

如今這篇貼文時隔1年再度被翻出，並被沒看清楚的網友撻伐。對此，不少網友都跳出來幫許瑞顯解釋，「各位大家，這位是中捷被砍的長髮哥，他說的cos是cos他自己。」、「不是怎麼一堆人不知道這位英雄是誰？認真的嗎？一個人在中捷上制伏拿刀的人，因此臉上留下深長刀疤，這麼偉大的人竟然有人罵他蹭？」、「是去年中捷阻止兇手然後自己被砍的英雄」、「是哪個不長眼的連發文時間都不會看」。

