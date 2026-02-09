中捷藍線主線啟動 市府同步推延伸太平規劃

中部地區軌道運輸建設持續推動，在捷運藍線主線正式啟動工程之際，中市府同步展開延伸太平地區的前期部署，期望逐步完善捷運整體路網布局，市府捷運工程局表示，捷運藍線主線的機電系統標及機廠土建統包工程已於去年6月26日開工，目前已完成「捷運藍線延伸太平（藍延）」可行性研究，並提送中央進行審查，盼能與主線順利銜接，實現「一車到底」的服務模式，擴大公共運輸覆蓋範圍。

捷運工程局說明，藍延路線規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，系統屬中運量捷運，全線預計採地下化興建，路線長度約4.66公里，沿線規劃設置4座地下車站，可補足台中東區及太平地區長期捷運服務不足的情形。

捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運藍線主線已於113年1月29日獲行政院核定建設計畫，目前機電系統標及機廠土建工程已率先動工，後續海線高架段土建工程也正進行採購招標作業，預計於今(115)年6月開工，市府把握主線推進的關鍵時程，提前完成藍延可行性研究，並依中央審查意見多次滾動修正，去年11月26日已獲促參推進專案辦公室函示，符合免送促參提案平台審議條件，後續將持續協調交通部加速審議程序。

蘇瑞文指出，太平、大里及霧峰地區近年人口與產業發展快速，但鐵路及台74線東側長期缺乏與捷運路網的直接連結，藍延計畫完成後，將可強化台中市核心區域東西向運輸廊道，串聯捷運藍線、台鐵系統及未來規劃的屯區捷運環狀線（紫線），提升整體公共運輸服務效能。

市府表示，後續將全力配合中央審查機制，持續精進相關規劃內容，待可行性研究核定後，將接續辦理綜合規劃及設計作業，期盼與捷運藍線主線能夠同步銜接、逐步啟用。