中捷藍線哪三站房市含金量最高？市政府、科博館、朝馬成核心站點

[Newtalk新聞] 儘管台中捷運藍線已動工，通車至少還要10年之後，沿線房市發展已成市場焦點，建商積極卡位藍線所經區段。B14市政府站、B16科博館站與B13朝馬站因兼具交通節點加上周邊商圈成熟，又有大型開發案陸續進場，被市場視為藍線含金量最高的三大核心站點。

捷運藍線工程啟動後，作為藍、綠雙捷交會的市政府站周邊房市熱度持續升高。達麗建設於台灣大道軸線推出的新案「達麗拾穗」，基地為區域少見的三面臨路角地，具備步行可達未來雙捷運交會站的交通優勢，可串連七期生活圈及多項商業設施。周邊新光三越、台中大遠百與台中101預定地等量體齊聚，使該區生活機能呈現相對成熟度。

B16科博館站作為藍線含金量高的核心站之一，周邊豪宅市場同樣受到關注。忠泰建設推出的大坪數住宅案「忠泰老佛爺」，規劃70至140坪產品，主打高隱私與設計感，目前實價登錄最高成交單價為每坪71.5萬元。

勤美集團繼「勤美之森」後，再於草悟道生活圈推出新案「勤美之真」，規劃38至56坪住宅產品。根據內政部實價登錄資料，目前最高成交單價達每坪85.39萬元。

鄰近捷運藍線朝馬站的七期商辦市場，今年成交表現維持亮眼。興富發集團推出的「市政壹號廣場」以彈性坪數規劃切入市場，滿足總部型企業與分散型辦公的雙重需求。「允將TST台灣之鑽」亦出現多筆百坪以上大坪數交易，實價單價站上9字頭，屬區域內相對高檔水準，顯示企業進駐與大型開發案帶動下，七期商辦市場仍維持穩定買盤。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，台中捷運藍線啟動後，市場對核心站點周邊的發展預期已逐步成形，尤其市政府站、科博館站與朝馬站具高度建設密度與生活便利性，加上品牌建商連續插旗，已成為目前藍線沿線最具指標性的區段。他指出，雖然整體房市仍處於政策觀望期，但從近期市場交易可見，高端住宅與商辦產品的成交水準相對穩健，顯示具備機能、交通優勢與建設題材的區域，仍具中長期發展實力。

