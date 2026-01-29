中捷藍線還要蓋8年 海線高架段車站今年先動工

台中市捷運工程局長蘇瑞文指出，今年中捷藍線工程推進重點聚焦海線高架段8個車站。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運藍線總工程經費超過1千6百億元，繼去年2月啟動機電系統採購廉政平台後，今天再啟動路線工程採購廉政平台，台中市府秘書長黃崇典說，中捷藍線從台中車站到台中港是「真正交通大動脈」，施工發包邀檢察、調查及廉政單位參與，台中市捷運工程局長蘇瑞文指出，今年工程推進重點聚焦海線高架段「BC11標」等8個車站，整體工程預計要8年後、2034年才完工。

「台中捷運藍線捷運路線工程採購案」機關採購廉政平台啟動儀式，上午在市政大樓文心樓舉行，法務部廉政署主秘孫治遠、台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、廉政署中部調查組及調查局台中市調處，及台灣透明組織協會理事長葉一璋都到場，眾人揭開象徵廉政平台氣球，宣示以「公開、透明、清廉」高規格，為海線地區市民打造安心捷運。

台中市府秘書長黃崇典說，中捷藍線是台中市最主要交通大動脈，先通車的中捷綠線只是弓，「藍線才是箭，串聯山、海、屯區及市區曲線」，工程經費超過1千6百億元，是「重大中的重大工程」，呼籲廠商務必遵循盧秀燕市長「陽光透明」政策原則，追求合理利潤。

由於藍線還要再蓋8年，外界關心施工進度，捷運工程局長蘇瑞文指出，今年工程推進重點將聚焦於海線8個車站，包括B01至B03等3座車站，銜接台中港、臨港地區至童綜合醫院，還有5座高架車站(B04至B08)，橫跨沙鹿、龍井至大肚山，串聯沙鹿車站、靜宜大學、弘光科大及北勢商圈。

由於中捷藍線機電系統標案，決標時卻暴增到近608億元，引來議員抨擊。民進黨台中市議員陳俞融批評，預算失控，市府卻說不清、交代不了，凸顯廉政平台必須提前介入監控。

民進黨市議員江肇國表示，啟動捷運藍線廉政平台是「走夜路吹口哨、自己壯膽」，在預算爆增、進度延宕疑慮下，市民真正關心的是捷運藍線預算一再增加、路線更改。

「台中捷運藍線捷運路線工程採購案」機關採購廉政平台宣告啟動。(記者黃旭磊攝)

